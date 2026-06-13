В Британии назначили нового министра безопасности

В Великобритании назначили нового министра по вопросам безопасности. Им стала Анджела Игл, которая заменила на должности Дэна Джарвиса после его назначения министром обороны.

Об этом говорится в правительственном указе.

12 июня 2026, 00:29 В Британии назначили нового министра обороны после отставки Хили Кир Стармер назначил Дана Джарвиса новым министром обороны Великобритании после отставки Джона Хили. Что известно о решении правительства и новом главе оборонного ведомства.

Ранее Игл работала в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а также занимала должность министра по вопросам пограничной безопасности и предоставления убежища в Министерстве внутренних дел.

Также Игл является второй членом парламента, которая открыто признает себя лесбиянкой.

Напомним, 12 июня Кир Стармер назначил Дэна Джарвиса новым министром обороны Великобритании после отставки Джона Хили. Ранее Джарвис занимал должность государственного министра по вопросам безопасности британского МВД.

Министр обороны Британии Джон Хили ушел в отставку из-за разногласий с Кабмином по поводу военного бюджета. Он обвинил правительство Кира Стармера в недостаточном финансировании армии, что, по его мнению, мешает стране эффективно реагировать на современные угрозы безопасности.

Стоит отметить, что критика в адрес британского премьера усилилась после местных выборов, на которых партия Стармера потерпела поражение. Сообщалось, что политик может уйти в отставку, однако позже он опроверг эту информацию.

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