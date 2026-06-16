Федоров рассказал, сколько военных уже подали рапорт на возвращение из СОЧ через «Армия+»

Национальная безопасность
Читати українською
Почти 200 военнослужащих уже подали рапорты на возвращение после самовольного оставления части через приложение Армия+, сообщил Федоров.
Фото: AP

Почти 200 военнослужащих уже подали рапорты на возвращение после самовольного оставления части через приложение «Армия+» в течение нескольких дней после запуска соответствующего механизма.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

С начала вторжения в Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи – за дезертирствоС начала большой войны правоохранители открыли более 230 тысяч дел за СОЧ в украинской армии, больше всего – в сентябре 2025 года (17 176). Также за последние два года увеличилось количество открытых дел за дезертирство. Помесячная статистика и динамика – на инфографике.

Он подчеркнул, что новый сервис позволяет военным самостоятельно выбирать новое подразделение из перечня наиболее эффективных в Силах обороны, подавать рапорт онлайн и получать сопровождение на всех этапах возвращения в службу.

«За несколько дней через Армия+ уже подано почти 200 рапортов на возвращение из СОЧ. Из них 51 согласованы, а военные получили возможность продолжить службу в избранных подразделениях», – написал министр.

Федоров также напомнил, что возможностью возвращения в армию через «Армия+» могут воспользоваться военнослужащие, у которых факт СОЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Подать рапорт можно будет до 20 сентября 2026 года.

Стоит отметить, что министерство обороны внедрило новую программу добровольного возвращения из СОЧ в рамках реформы военной службы. При добровольном возвращении военнослужащие могут самостоятельно выбрать бригаду в пределах структур ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта, а также указать желаемую должность.

Также сообщалось, что в начале апреля Генштаб ввел упрощенный механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Михаил Федоров ВСУ Минобороны Война в Украине СОЧ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатскую область
Федоров рассказал, сколько военных уже подали рапорт на возвращение из СОЧ через «Армия+»
Военный корабль рф произвел предупредительные выстрелы по гражданской яхте в Ла-Манше – СМИ
Оккупанты попали дроном по гражданским в Никополе, есть жертвы
Дело против Жеваго о коррупции в Верховном Суде направлено в суд
Трамп допустил, что Штаты в скором времени возобновят санкции против российской нефти
инфографикаОборот наркотиков: количество уголовных дел ежегодно растет
авторская колонкаБензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис
ВАКС объявил приговор судьи из Львовщины по делу о получении взятки
Зеленский ответил на предложение Пескова о встрече в Москве
Больше новостей