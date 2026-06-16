Федоров рассказал, сколько военных уже подали рапорт на возвращение из СОЧ через «Армия+»

Почти 200 военнослужащих уже подали рапорты на возвращение после самовольного оставления части через приложение «Армия+» в течение нескольких дней после запуска соответствующего механизма.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

28 октября 2025, 19:41 С начала вторжения в Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи – за дезертирство С начала большой войны правоохранители открыли более 230 тысяч дел за СОЧ в украинской армии, больше всего – в сентябре 2025 года (17 176). Также за последние два года увеличилось количество открытых дел за дезертирство. Помесячная статистика и динамика – на инфографике.

Он подчеркнул, что новый сервис позволяет военным самостоятельно выбирать новое подразделение из перечня наиболее эффективных в Силах обороны, подавать рапорт онлайн и получать сопровождение на всех этапах возвращения в службу.

«За несколько дней через Армия+ уже подано почти 200 рапортов на возвращение из СОЧ. Из них 51 согласованы, а военные получили возможность продолжить службу в избранных подразделениях», – написал министр.

Федоров также напомнил, что возможностью возвращения в армию через «Армия+» могут воспользоваться военнослужащие, у которых факт СОЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Подать рапорт можно будет до 20 сентября 2026 года.

Стоит отметить, что министерство обороны внедрило новую программу добровольного возвращения из СОЧ в рамках реформы военной службы. При добровольном возвращении военнослужащие могут самостоятельно выбрать бригаду в пределах структур ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта, а также указать желаемую должность.

Также сообщалось, что в начале апреля Генштаб ввел упрощенный механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части.

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