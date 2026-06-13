Минобороны запустило 100-дневный период для добровольного возвращения военных из СЗЧ

Национальная безопасность
Читати українською
Минобороны Украины объявило 100-дневный период для добровольного возвращения военных из СЗЧ. Предусмотрено возобновление службы, выплат и выбор подразделения.
Генштаб ВСУ

В течение 100 дней – с 12 июня и до 20 сентября – военнослужащие, самовольно оставившие часть, могут добровольно вернуться к службе с правом выбрать подразделение и возобновлением денежного обеспечения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

С начала вторжения в Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи – за дезертирствоС начала большой войны правоохранители открыли более 230 тысяч дел за СОЧ в украинской армии, больше всего – в сентябре 2025 года (17 176). Также за последние два года увеличилось количество открытых дел за дезертирство. Помесячная статистика и динамика – на инфографике.

Как отмечается, эта возможность распространяется на случаи СЗЧ, зафиксированные до 12 июня 2026 года. При добровольном возвращении военные могут самостоятельно выбрать бригаду в пределах структур Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службы транспорта, а также указать желаемую должность.

В Минобороны подчеркивают, что в случае отказа от этой возможности впоследствии будет утеряно право на выбор подразделения и быстрое возобновление службы с выплатами. После подачи рапорта его должны обработать в срок до 7 дней. По прибытии в часть и зачислении на службу военным возобновляют выплаты и другое обеспечение.

Подать рапорт можно несколькими способами: через приложение «Армия+», непосредственно в воинскую часть или через 1-й либо 2-й центр рекрутинга. Подача нескольких рапортов одновременно не допускается.

После согласования в «Армия+» в приложении появляется статус «В пути», который подтверждает добровольное возвращение на службу. Для ВСУ и ГССТ предусмотрено 5 суток на прибытие, для НГУ – 96 часов после получения приказа. В отдельных случаях предусмотрено до 72 часов на выезд после подтверждения приказа командующего.

Если рапорт подается через центр рекрутинга ВСУ, военный получает бумажное предписание и имеет 5 суток для прибытия в определенную часть.

Напомним, в начале апреля Генштаб ввел упрощенный механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части.

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора закрыл статистику уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением военными своих частей и дезертирством, поскольку соответствующая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Минобороны Военные Мобилизация Война с Россией Война в Украине СОЧ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Швеция дважды поднимала Gripen из-за российских самолетов над Балтикой
Минобороны запустило 100-дневный период для добровольного возвращения военных из СЗЧ
«Подарок Кремлю»: Габбард заявила о «биолабораториях» в Украине
Суд в Чернигове приговорил курсанта к пожизненному заключению за убийство двух инструкторов
На Сумщине дрон рф атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
В Киеве расследуют смерть военного в больнице скорой помощи
Силы беспилотных систем поразили полигон на Запорожье во время учений подразделений рф
Италия не отдает Украине эвакуированных детей: Лубинец сравнил это с действиями рф
В Британии назначили нового министра безопасности
Россияне УАБами попали в рынок на Днепропетровщине, есть пострадавшие
Больше новостей