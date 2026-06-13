Минобороны запустило 100-дневный период для добровольного возвращения военных из СЗЧ

В течение 100 дней – с 12 июня и до 20 сентября – военнослужащие, самовольно оставившие часть, могут добровольно вернуться к службе с правом выбрать подразделение и возобновлением денежного обеспечения.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Как отмечается, эта возможность распространяется на случаи СЗЧ, зафиксированные до 12 июня 2026 года. При добровольном возвращении военные могут самостоятельно выбрать бригаду в пределах структур Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службы транспорта, а также указать желаемую должность.
В Минобороны подчеркивают, что в случае отказа от этой возможности впоследствии будет утеряно право на выбор подразделения и быстрое возобновление службы с выплатами. После подачи рапорта его должны обработать в срок до 7 дней. По прибытии в часть и зачислении на службу военным возобновляют выплаты и другое обеспечение.
Подать рапорт можно несколькими способами: через приложение «Армия+», непосредственно в воинскую часть или через 1-й либо 2-й центр рекрутинга. Подача нескольких рапортов одновременно не допускается.
После согласования в «Армия+» в приложении появляется статус «В пути», который подтверждает добровольное возвращение на службу. Для ВСУ и ГССТ предусмотрено 5 суток на прибытие, для НГУ – 96 часов после получения приказа. В отдельных случаях предусмотрено до 72 часов на выезд после подтверждения приказа командующего.
Если рапорт подается через центр рекрутинга ВСУ, военный получает бумажное предписание и имеет 5 суток для прибытия в определенную часть.
Напомним, в начале апреля Генштаб ввел упрощенный механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части.
Также сообщалось, что Офис генерального прокурора закрыл статистику уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением военными своих частей и дезертирством, поскольку соответствующая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.
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