Военные, которые не подпишут контракты, будут служить для объявления демобилизации – заместитель Федорова

Украинские военнослужащие, которые решат не заключать контракт в рамках реформы армии, будут служить до момента объявления всеобщей демобилизации.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник во время брифинга 15 июня.

5 мая 2026, 16:45 Деньгами воюют, а без денег горюют: чего ждать от реформы армии На первом этапе предполагаются новые контракты, четкие сроки службы, а также повышение денежного довольствия.

Он объяснил, что разница между контрактником и мобилизованным военным будет заключаться прежде всего в сроке службы и последующих гарантиях. Так, военнослужащий, который подпишет контракт, по истечении определенного срока сможет вернуться в гражданскую жизнь и получит отсрочку от повторного призыва.

Вместе с тем, отказ от заключения контракта не повлияет на уровень денежного обеспечения военных.

«Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые рядом сидят в одном окопе, по деньгам у них будет все то же, только контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации», – сказал Баник.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны презентовало масштабную реформу военной службы. Она внедряет обновленную систему контрактов с четкими сроками, повышение выплат, гарантированные отсрочки и новые механизмы возвращения военных из СЗЧ.

По словам министра обороны Михаила Федорова, длительность отсрочки будет зависеть от типа контракта. Например, за 14-месячный контракт с выходом на «ноль» можно будет получить до 1,5 лет отсрочки после службы.

Ранее в Минобороны разъяснили, кого из военных, согласно реформе, начнут первыми увольнять со службы.

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