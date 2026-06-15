ВАКС определил залог экс-чиновнице подразделения НАЭК «Энергоатом»

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 900 000 грн залога к бывшей начальнице сметно-договорного отдела обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» НАЭК «Энергоатом» Натальи Волковой по делу о строительстве гидроаккумулирующей электростанции.

Такое решение 8 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, детектив Национального антикоррупционного бюро просил применить меру пресечения к Волковой в виде залога в размере 5 001 984 грн. Также он просил возложить на нее следующие обязанности: прибывать по первому вызову и требованию; не отлучаться из города Бровары в Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве и подозреваемым; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Суд поддержал частично ходатайство и определил 900 тыс. грн залога. Также на Волкову возложили все обязанности, кроме ношения браслета. Срок их действия – до 8 августа 2026 года включительно.

Ранее ВАКС заключил под стражу подозреваемого организатора этого дела.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» во время строительства Ташлыкской ГАЭС. О подозрении сообщили фактическому владельцу ряда компаний Ивану Ясеницкому и бывшей начальнице сметно-договорного отдела службы планирования и финансирования дирекции по проектам и инвестициям ОП «Атомпроектинжиниринг» Наталье Волковой.

Работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых изменялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения. Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц «Энергоатома».

По одному из таких дополнительных сделок приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн. Закупка была осуществлена ​​через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.

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