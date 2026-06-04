ВАКС арестовал подозреваемого организатора хищения в «Энергоатоме»

Экономика
Читати українською
Суд поддержал частично ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения к подозреваемому.
фото: uk.wikipedia.org

Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из подозреваемых по делу о строительстве гидроаккумулирующей электростанции в Николаевской области. Альтернативой ему определили 30 млн грн залога. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует размер залога.

Об этом сообщают пресс-службы ВАКС и САП.

По информации «Слово и дело», речь идет о главе наблюдательного совета ЧАО «Южэнергострой» Иване Ясеницком. Ранее у него проходили обыски по этому делу.

«3 июня следственный судья ВАКС применил меру пресечения к одному из подозреваемых по делу о строительстве гидроаккумулирующей электростанции на Николаевщине в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 30 млн грн», – информирует суд.

В САП добавили, что залог в таком размере не способен предотвратить риски и поэтому они готовят апелляционную жалобу на определение следственного судьи.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» во время строительства Ташлыкской ГАЭС. О подозрении сообщили фактическому владельцу ряда компаний Ивану Ясеницкому и бывшей начальнице сметно-договорного отдела службы планирования и финансирования дирекции по проектам и инвестициям ОП «Атомпроектинжиниринг» Наталье Волковой.

Работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых изменялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения. Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц «Энергоатома».

По одному из таких дополнительных сделок приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн. Закупка была осуществлена ​​через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Энергоатом Николаевская область Высший антикоррупционный суд
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Чиновникам Госспецсвязи продлили обязательства по делу о дронах
Россия может использовать «окно возможностей» для атаки на Балтию до 2028 года – командующий ВС Латвии
В Украине нет комплексного подхода к помощи детям, живущим в реалиях войны – Голубовская
Зеленский назвал количество детей, убитых российской армией в Украине с начала вторжения
Россия меняет тактику атак и наращивает долю реактивных дронов – Сырский
Из-за взрывов в Крыму остановили движение поездов
ВАКС определил залог инспектору налоговой Сумщины и отстранил его
Суд закрыл дело о госизмене детектива НАБУ Гусарова из-за отказа прокурора
В шести областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов
ВАКС арестовал подозреваемого организатора хищения в «Энергоатоме»
Больше новостей