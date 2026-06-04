ВАКС арестовал подозреваемого организатора хищения в «Энергоатоме»

Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из подозреваемых по делу о строительстве гидроаккумулирующей электростанции в Николаевской области. Альтернативой ему определили 30 млн грн залога. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует размер залога.

Об этом сообщают пресс-службы ВАКС и САП.

По информации «Слово и дело», речь идет о главе наблюдательного совета ЧАО «Южэнергострой» Иване Ясеницком. Ранее у него проходили обыски по этому делу.

«3 июня следственный судья ВАКС применил меру пресечения к одному из подозреваемых по делу о строительстве гидроаккумулирующей электростанции на Николаевщине в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 30 млн грн», – информирует суд.

В САП добавили, что залог в таком размере не способен предотвратить риски и поэтому они готовят апелляционную жалобу на определение следственного судьи.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» во время строительства Ташлыкской ГАЭС. О подозрении сообщили фактическому владельцу ряда компаний Ивану Ясеницкому и бывшей начальнице сметно-договорного отдела службы планирования и финансирования дирекции по проектам и инвестициям ОП «Атомпроектинжиниринг» Наталье Волковой.

Работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых изменялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения. Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц «Энергоатома».

По одному из таких дополнительных сделок приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн. Закупка была осуществлена ​​через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.

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