Начальник Генштаба объяснил, от чего зависит демобилизация военных в Украине

Демобилизация в Украине остается сложным и чувствительным процессосом, который напрямую зависит от темпов мобілізації.

Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

4 марта 2026, 18:32 Сколько человек мобилизуют и рекрутируют в украинское войско Как менялись темпы мобилизации в Украине за годы вторжения, а также сколько в армии контрактников по отношению к мобилизованным – на инфографике.

По его словам, сейчас преждевременно детально говорить о массовом увольнении военнослужащих со службы, поскольку это может создать ложные ожидания.

«О демобилизации сейчас не стоит говорить детально, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», – подчеркнул Гнатов.

Он объяснил, что возможность увольнения военных напрямую связана с пополнением армии. Если темпы призыва остаются недостаточными, государство не может позволить масштабный вывод людей из боевых подразделений.

«Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для увольнения тех категорий военных, которые уже имеют на это право», – отметил руководитель Генштаба.

В то же время в Генштабе рассматривают варианты первоочередного увольнения военных, которые служат с начала полномасштабного вторжения рф или имеют длительный опыт службы. Однако окончательные решения будут зависеть от общей ситуации с укомплектованием армии.

Гнатов также подчеркнул, что вопрос демобилизации остается в постоянной работе, но требует взвешенного подхода, чтобы не ослабить обороноспособность страны.

Напомним, ранее Офис военного омбудсмена выступил с предложением встановити в Украине чіткий термін мобілізації для мужчин, который составит от двух до трех лет.

Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский затвердив наказ про обов'язкову ротацію бойцов на передовой, ограничив время их непрерывного пребывания на первой линии фронта двумя месяцами.

Как сообщалось ранее, исследование от «Слово и дело» показало, что главным фактором максимального стресса для украинской молодежи является страх мобилизации, тогда как у старшего поколения тревогу в основном вызывают ухудшение здоровья, обесточивания и нехватка денег во время войны.

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