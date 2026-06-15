После обстрела горит Успенский собор Киево-Печерской лавры: появились фото

Спикер Киевской митрополии ПЦУ Евстратий (Зоря) обнародовал фото пожара на территории Киево-Печерской Лавры, где в результате российского обстрела загорелся Успенский собор.

Фото появились на его странице в Facebook.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в соцсети Х заявил, что ночью 15 июня в результате атаки рф горит крыша одного из важнейших христианских храмов – Успенского собора Печерской лавры в Киеве.

В своей публикации он призвал к молитве за сохранение святыни и назвал удар очередным преступлением россии против человечности, истории и христианства. Епифаний также подчеркнул необходимость решительной международной реакции на российский террор против Украины.

В то же время начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что по предварительной информации повреждения на территории Лавры существенные, а возгорание возникло в результате прямого попадания. По его словам, российские войска сознательно нанесли удар по одному из важнейших духовных символов Украины.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара, информация о масштабе разрушений уточняется.

Напомним, этой ночью Киев оказался под ударами дронов и баллистики. Есть пострадавшие, а во многих районах столицы – разрушения.

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