Российская армия атаковала четыре района Харькова, пострадали гражданские

Оккупационные войска россии вечером во вторник, 9 июня, нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прозвучали в четырех районах города.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

В Киевском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. В результате удара у 86-летней и 69-летней женщин зафиксирована острая реакция на стресс, им оказали медицинскую помощь на месте.

В Слободском районе дрон попал в открытую местность, из-за чего загорелась сухая трава. Пожар оперативно локализован.

В Основянском районе повреждения и пострадавшие, по предварительным данным, не зафиксированы. А в Шевченковском районе в результате падения обломков беспилотника поврежден легковой автомобиль, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 9 июня российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами и 166 беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 146 вражеских целей.

Также сообщалось, что в ночь на вторник российские оккупационные войска атаковали жилые районы Харькова и Чугуева, в результате обстрелов пострадали 19 мирных жителей.

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