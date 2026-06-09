Российская армия атаковала четыре района Харькова, пострадали гражданские

Национальная безопасность
Читати українською
Войска рф вечером во вторник, 9 июня, нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прозвучали в четырех районах города.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Оккупационные войска россии вечером во вторник, 9 июня, нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прозвучали в четырех районах города.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

В Киевском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. В результате удара у 86-летней и 69-летней женщин зафиксирована острая реакция на стресс, им оказали медицинскую помощь на месте.

В Слободском районе дрон попал в открытую местность, из-за чего загорелась сухая трава. Пожар оперативно локализован.

В Основянском районе повреждения и пострадавшие, по предварительным данным, не зафиксированы. А в Шевченковском районе в результате падения обломков беспилотника поврежден легковой автомобиль, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 9 июня российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами и 166 беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 146 вражеских целей.

Также сообщалось, что в ночь на вторник российские оккупационные войска атаковали жилые районы Харькова и Чугуева, в результате обстрелов пострадали 19 мирных жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Харьков Вторжение России Дрон Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Туск выразил недовольство тем, что Польшу не пригласили на встречу E3 в Лондоне
Российская армия атаковала четыре района Харькова, пострадали гражданские
Зеленский о письме к путину: я получил результат, который был нужен
Норвегия выделит более 100 миллионов евро на морские дроны для Украины
Энергоподдержка для ФЛП: Свириденко рассказала, сколько предпринимателей получили помощь
Дом на 230 квадратов и катер: суд подтвердил конфискацию имущества главы общины на Ровненщине
В ВСУ утвердили новую Концепцию развития ракетных войск и артиллерии
авторская колонкаБои за Кинбурнскую косу: что происходит на важном полуострове
инфографикаКак часто украинцы женились и разводились в довоенные годы, во время пандемии и вторжения
Украина подписала Drone Deal с Латвией
Больше новостей