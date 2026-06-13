Белый дом опубликовал фото встречи Александра Усика с Трампом

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Фото встречи обнародовала в соцсети X помощница Трампа по вопросам коммуникаций Марго Мартин.

На снимке Усик и Трамп жмут друг другу руки в Овальном кабинете. Этот момент напоминает «битву взглядов», которую традиционно проводят боксеры перед поединком.

«Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком», – говорится в подписи к фото.

Детали их разговора на данный момент не разглашаются.

Как известно, ранее Усик неоднократно публично обращался к Трампу относительно войны россии против Украины и призывал его посетить Украину.

Напомним, в конце мая Александр Усик победил нидерландского боксера Рико Верховена, сохранив свой пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Впрочем, сообщалось, что оппонент украинского боксера хочет оспорить результат поединка.

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