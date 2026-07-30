Во Львове продолжает расти количество пострадавших в результате российской атаки (обновлено)

Количество пострадавших в результате российской ракетной атаки на Львов возросло до 31 человека. В городе продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Уже есть 30 пострадавших в результате атаки врага по Львову. Спасательная операция продолжается», – сообщили в ОВА.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что Львов подвергся ракетной атаке около 4:45. Наибольшие разрушения получили жилые дома на улицах Патона и Выговского.

В частности, на улице Выговского зафиксировано прямое попадание ракеты в жилой дом. Боевую часть, которая не взорвалась, уже обезвредили, сейчас продолжаются работы по ее безопасному извлечению.

Всего в результате атаки повреждены более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада. На местах ударов работают спасатели, полицейские и взрывотехники, которые ликвидируют последствия удара.

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Глава ОВА Максим Козицкий сообщил о 31 пострадавшем в результате российской атаки. Среди них – трое детей.

По предварительной информации, самой старшей пострадавшей – 93 года, самому младшему мальчику – 6 лет. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска атаковали Львов крылатыми ракетами. В городе прозвучала серия взрывов, в результате обстрела повреждены дома. Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

Кроме того, ночью враг массированно атаковал Киев. Там вспыхнули пожары в двух районах. Известно об одном погибшем в результате обстрела, еще два человека получили ранения.

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