Три страны Европы готовят план привлечения путина к переговорам с Украиной – СМИ

Европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией по завершению войны в Украине и привлечения путина к ним.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

5 марта 2026, 13:36 Неприемлемые для Украины и рисковые для путина страны для потенциальных переговоров Встреча Зеленского и путина и ордер МКС. Какие страны предлагались для переговоров и какие из них приемлемы для Украины – на инфографике.

По данным собеседников издания, представители Франции, Германии и Британии уже проводили консультации между собой и с украинской стороной относительно потенциального запуска переговорного процесса с участием Киева и Москвы.

В рамках этих обсуждений союзники рассматривают вариант дипломатических контактов, которые могли бы помочь снизить риск дальнейшей эскалации и избежать очередного этапа массированных российских атак на гражданскую инфраструктуру Украины зимой.

В то же время источники подчеркивают, что окончательное решение по поводу любых переговоров остается за президентом Украины Владимиром Зеленским, и европейские партнеры не намерены давить на Киев.

По информации Bloomberg, в Берлине, Париже и Лондоне считают, что на фоне истощения российских сил на фронте и роста потерь рф появляется окно возможностей для дипломатии. Дополнительным фактором называют активизацию украинских ударов вглубь территории россии и признаки внутреннего экономического давления на Кремль.

Издание пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер в ближайшее время проведет консультации с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Тем временем часть европейских чиновников выступает против идеи переговоров с Москвой на данном этапе. Они считают, что россия не демонстрирует готовности к компромиссу и продолжает выдвигать максималистские требования, в частности относительно территориальных уступок Украины.

По их мнению, приоритетом должно оставаться усиление военной поддержки Украины и дальнейшее усиление санкционного давления на россию, а не попытки дипломатического диалога.

По данным Bloomberg, в российском финансовом блоке уже фиксируют рост обеспокоенности из-за расходов на войну, однако это пока не влияет на политические решения Кремля.

Напомним, как отмечалось ранее, на фоне собственных военных и экономических проблем россия активизировала массированные атаки ракетами и дронами по украинским городам. Таким образом Москва пытается заставить Киев вернуться за стол переговоров на продиктованных ею условиях.

До этого в СМИ появилась информация о том, что и в Москве, и в Киеве все скептичнее оценивают шансы на восстановление мирного диалога при посредничестве США. Кремль делает ставку на военное давление, а Украина – на усиление обороны и изменение баланса сил на фронте.

Как известно, 9 мая путин выразил готовность встретиться с Зеленским на нейтральной территории или в Москве. Однако он подчеркнул, что такие переговоры возможны исключительно ради фиксации и подписания окончательного мирного соглашения.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что до начала следующей зимы открывается «окно возможностей» для дипломатического завершения войны. По его мнению, предпосылки для реальных переговоров могут возникнуть из-за того, что россия постепенно теряет преимущество на поле боя.

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