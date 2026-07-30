Атака на Львов: количество пострадавших возросло до 26, под завалами могут быть люди (обновлено)

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Львову возросло до 26 человек. В городе продолжается спасательная операция, под завалами дома могут находиться люди.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава ОВА Максим Козицкий.

«Количество пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15. Из них 14 госпитализировали. В частности, одного спасателя», – сообщили в ОВА.

Как отмечается, под обломками дома могут находиться люди. На месте удара продолжается спасательная операция, в частности разбирать завалы помогают сами жители.

По данным ОВА, из-за заблокированной лестничной клетки людей из поврежденной пятиэтажки приходится эвакуировать с помощью крана.

Позже стало известно, что из-под завалов во Львове удалось деблокировать двух живых людей. Мэр Садовый уточнил информацию о мужчине, которого деблокировали. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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По состоянию на 8:10 количество пострадавших в результате российского удара по Львову возросло до 26 человек. 15 человек госпитализированы.

Среди пострадавших есть дети. Один ребенок находится в больнице.

Напомним, в ночь на 30 июля российские войска атаковали Львов крылатыми ракетами. В городе прогремела серия взрывов, в результате обстрела повреждены дома. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Кроме того, ночью враг массированно атаковал Киев. Там вспыхнули пожары в двух районах. Известно об одном погибшем в результате обстрела, еще два человека получили ранения.

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