Кабмин согласовал обновленный законопроект о налоге на посылки до €150: что предлагают

Экономика
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Правительство направило в Верховную Раду законопроект об отмене льготы по уплате НДС на товары стоимостью до 150 евро, заказанные через иностранные маркетплейсы. Если документ примут, новые правила начнут действовать не ранее 2027 года.
фото: Pixabay

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий отмену льготы по уплате НДС на импортные товары и посылки стоимостью до 150 евро. Документ уже направили на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Действительно ли МВФ требует повышения налогов и как правительство пытается найти баланс«Слово и дело» рассказывает о том, какие требования предъявляет МВФ к Украине и как правительство пытается их выполнить.

В настоящее время товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Правительство предлагает отменить эту льготу и привести украинское законодательство в соответствие с правилами ЕС.

В то же время без изменений останется норма о частных подарках, то есть бесплатные отправления стоимостью до 45 евро, как и раньше, не будут облагаться НДС.

По словам Сергея Корецкого, главная цель законопроекта – создать равные условия для всех участников рынка и поддержать украинских производителей.

Ожидается, что после отмены льготы государственный бюджет ежегодно будет получать более 10 млрд гривен дополнительных поступлений. Эти средства планируют направить на финансирование обороны, обеспечение устойчивости государства и развитие экономики.

Однако отмечается, что если Верховная Рада поддержит законопроект, нововведения вступят в силу не ранее 2027 года.

За это время бизнес, международные маркетплейсы и операторы почтовой доставки смогут подготовиться к новым требованиям.

Напомним, в мае Рада провалила голосование за законопроект о налоге на посылки до €150. Введение налогообложения посылок входило в так называемый «большой налоговый законопроект», который является частью обязательств Украины перед МВФ и ЕС.

Также сообщалось, что Украина должна принять закон о введении налога на недорогие посылки из-за границы, иначе программа финансирования с Международным валютным фондом на 8,1 млрд долларов может оказаться под угрозой.

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