Кабмин согласовал обновленный законопроект о налоге на посылки до €150: что предлагают

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий отмену льготы по уплате НДС на импортные товары и посылки стоимостью до 150 евро. Документ уже направили на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

22 апреля 2026, 18:17 Действительно ли МВФ требует повышения налогов и как правительство пытается найти баланс «Слово и дело» рассказывает о том, какие требования предъявляет МВФ к Украине и как правительство пытается их выполнить.

В настоящее время товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Правительство предлагает отменить эту льготу и привести украинское законодательство в соответствие с правилами ЕС.

В то же время без изменений останется норма о частных подарках, то есть бесплатные отправления стоимостью до 45 евро, как и раньше, не будут облагаться НДС.

По словам Сергея Корецкого, главная цель законопроекта – создать равные условия для всех участников рынка и поддержать украинских производителей.

Ожидается, что после отмены льготы государственный бюджет ежегодно будет получать более 10 млрд гривен дополнительных поступлений. Эти средства планируют направить на финансирование обороны, обеспечение устойчивости государства и развитие экономики.

Однако отмечается, что если Верховная Рада поддержит законопроект, нововведения вступят в силу не ранее 2027 года.

За это время бизнес, международные маркетплейсы и операторы почтовой доставки смогут подготовиться к новым требованиям.

Напомним, в мае Рада провалила голосование за законопроект о налоге на посылки до €150. Введение налогообложения посылок входило в так называемый «большой налоговый законопроект», который является частью обязательств Украины перед МВФ и ЕС.

Также сообщалось, что Украина должна принять закон о введении налога на недорогие посылки из-за границы, иначе программа финансирования с Международным валютным фондом на 8,1 млрд долларов может оказаться под угрозой.

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