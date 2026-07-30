В Украине снова выросла средняя зарплата: где платят больше всего, а где меньше всего

Средняя заработная плата в Украине в июне 2026 года выросла почти на 6% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 32 783 гривны. В то же время разница в оплате труда между регионами и отраслями остается существенной.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, средняя зарплата в июне увеличилась на 5,9% по сравнению с маем.
Самые высокие средние доходы зафиксировали в:
- Киеве – 48 393 грн;
- Луганской области – 38 143 грн;
- Киевской области – 33 849 грн.
Самые низкие средние зарплаты в июне получали работники:
- Кировоградской области – 23 882 грн;
- Черновицкой области – 24 472 грн.
Самый высокий уровень оплаты труда традиционно остается в сфере информации и телекоммуникаций. В среднем работники этой отрасли получают 77 931 гривну в месяц.
Наименьшие зарплаты – в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи, где средний доход составляет 22 274 гривны.
Несмотря на повышение средней заработной платы, проблема задолженности по выплатам остается актуальной. По данным Госстата, по состоянию на 1 июля 2026 года общая сумма долгов по выплате зарплат в Украине достигла 3,8 млрд гривен.
Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», большинство украинцев имеют доход на уровне до 15 000 грн на одного взрослого члена семьи, однако комфортными считают значительно более высокие суммы – преимущественно от 25 000 до 50 000 грн.
А на инфографике можно узнать, сколько денег для комфортной жизни нужно украинцам в разных регионах.
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