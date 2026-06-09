Украина и Венгрия согласовали почти все требования Будапешта относительно вступления в ЕС

У межах технических консультаций по евроинтеграции Украины сторонам удалось согласовать преобладающую часть требований, которые выдвигал Будапешт. Вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде остается неурегулированным и может стать предметом дальнейших переговоров с ЕС.

Об этом сообщает Суспільне.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

По данным источников издания, в ходе недавних консультаций было согласовано 10 из 11 требований венгерской стороны.

Единственным нерешенным пунктом остается механизм представительства национальных меньшинств в парламенте Украины. Его временно вынесли за рамки договоренностей, однако Венгрия согласилась поддержать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Стороны также договорились обратиться к Совету Европы (Венецианской комиссии) и ОБСЕ для получения экспертных разъяснений относительно возможных моделей имплементации этого вопроса. Он может вновь подняться в ходе переговоров в рамках первого кластера, который, в частности, охватывает сферу прав человека.

В ряде стран ЕС, в частности в Хорватии, Румынии и Словении, в избирательных системах предусмотрены специальные механизмы представительства для национальных меньшинств.

Также, по информации источников «Суспільного», Болгария может выдвинуть дополнительные требования к Украине по вопросу защиты прав своего меньшинства. Речь идет, в частности, об образовательных правах и развитии болгарского языка.

Ожидается, что в среду, 10 июня, послы ЕС должны согласовать переговорную позицию по первому кластеру вступительных переговоров с Украиной, которая будет определять промежуточные и финальные требования.

Напомним, недавно стало известно, что Венгрия не будет препятствовать евроинтеграции Украины и отменяет 17-месячное вето на продвижение заявки Украины на вступление в ЕС.

Ранее также сообщалось, что председательствующий Кипр начал подготовку к официальному открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявлял о достижении договоренностей с Украиной по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Поэтому Венгрия согласится на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз.

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