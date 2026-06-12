Страны ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера касательно вступления Украины

Политика
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Европейский Союз принял решение начать первый кластер переговоров по вступлению Украины и Молдовы.
Фото: AP Photo

Страны-члены Европейского Союза достигли согласия касательно открытия первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом сообщила президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, решение поддержали все государства-члены Евросоюза. Уже на первой межправительственной конференции, которая состоится 15 июня, планируется открыть переговорный кластер «Основы».

Она подчеркнула, что кластер «Основы» является фундаментом переговорного процесса и охватывает базовые ценности и принципы, на которых построен ЕС, в частности, верховенство права и демократические институты.

«Это сигнал о том, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях не имеет себе равных. Расширение – это стратегический выбор», – подчеркнула фон дер Ляйен.

На решение ЕС отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, открытие первого кластера представляет собой «значительную политическую и моральную поддержку для нашего государства и людей».

«Благодарю всех наших людей, которые сражаются ради Украины, работают на наше государство и помогают защищать наши национальные интересы. И благодарю всех наших партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы. Украина защищает себя и тем самым всю Европу – идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире», – написал глава государства.

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ЕС Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Вступление в ЕС Переговоры
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