Венгрия сняла 17-месячное вето и открыла Украине путь к вступлению в ЕС – FT

Венгрия не будет препятствовать евроинтеграции Украины и отменяет 17-месячное вето на продвижение заявки Украины на вступление в ЕС.

Это произошло на фоне решения нового правительства Петера Мадьяра, которое разрешило начать официальные переговоры о вступлении для Украины и соседней Молдовы, сообщает Financial Times.

Изменение позиции Венгрии произошло в конце вчерашней встречи послов ЕС в Брюсселе, что вызвало спешку в технических процессах, необходимых для подготовки к формальному открытию первого кластера переговоров в течение 11 дней, до 15 июня.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

«Мы так долго ждали, а теперь история разворачивается как на американских горках», – сказал один из европейских дипломатов, принимавших участие в переговорах.

Как известно, Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов на вступление в ЕС в июне 2022 года, а заявки двух стран были «объединены». В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры по согласованию национального законодательства со стандартами ЕС, но этот шаг был заблокирован тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Таким образом, отмена вето наконец позволит странам начать согласование своего законодательства со стандартами ЕС в первом кластере из шести «изнурительных», которые охватывают 33 политические сферы, известные как «разделы о вступлении».

Ожидается, что уже 15 июня официально стартуют переговоры по первому переговорному кластеру.

Это соглашение стало результатом недель интенсивных переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем, а также дипломатического давления со стороны других государств ЕС на Мадьяра, чтобы тот продемонстрировал разрыв с режимом Орбана.

«Это важное решение официально начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы является историческим моментом как для стран-кандидатов, так и для ЕС», – прокомментировала событие Марилена Рауна, заместитель министра по вопросам Европы Кипра, председательствующего в блоке.

Она добавила, что Кипр «усердно работал со всеми государствами-членами, чтобы обеспечить ощутимый прогресс».

А комисар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на прошлой неделе заявила, что ожидает, что Венгрия разрешит открытие первого кластера в этом месяце, а остальных – в июле, ссылаясь на «изменившийся нарратив».

Напомним, накануне появилась информация, что председательствующий Кипр начал подготовку к официальному открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренностей с Украиной по расширению прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Поэтому Венгрия согласится на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз.

А в конце мая в СМИ писали о намерении Еврокомиссии уже 16 июня выступить с официальным предложением открыть первый кластер переговоров по интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Другие источники в ЕС озвучили ключевую дату – 15 июня.

Также на днях канцлер Германии Фридрих Мерц призвал премьера Венгрии не связывать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз с неразрешенными двусторонними вопросами между Киевом и Будапештом.

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