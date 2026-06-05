Евросоюз предлагают расширить до 40 стран: кого хотят пригласить

Финляндия призывает пригласить в Европейский Союз еще 13 стран и расширить блок до 40 государств-членов, включая Украину, Молдову и Грузию.

Такое предложение озвучил президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на энергетической конференции в Хельсинки, сообщает CNBC.

«Окно возможностей для расширения ЕС довольно короткое, потому что когда война в Украине закончится и, возможно, когда сменится администрация США, я не знаю, тогда люди снимут ногу с педали газа и снова начнут придираться к ненужным вещам», – сказал Стубб.

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Он заявил, что ЕС должен настаивать на увеличении своего членства до 40 государств, и назвал Великобританию, Канаду и Турцию потенциальными кандидатами на вступление. По его убеждению, стратегическая сила ЕС зависит от масштаба.

Также Стубб предложил более гибкие форматы участия, которые могли бы охватывать более широкий круг стран.

«В данный момент нам нужно мыслить масштабно, и географически нам нужно расширяться или по крайней мере создавать такие формы членства, которые достаточно гибки, чтобы в сумме включить 40 европейских государств – или даже неевропейских», – заявил он.

В то же время Стубб подчеркнул, что к процессу расширения следует привлекать Украину, Молдову и Грузию, а также рассматривать перспективы сотрудничества с Исландией и Норвегией.

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Отдельно Стубб упомянул Канаду, иронично отметив, что «было бы замечательно, если бы Канада была 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом Соединенных Штатов».

Президент Финляндии считает, что ЕС следует активнее работать и с Турцией, и со странами Западных Балкан, которые он назвал «самой горячей точкой в Европе». Среди них он перечислил Сербию, Косово, Албанию, Черногорию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину.

Как известно, на данный момент в Европейский Союз входят 27 стран. После выхода Великобритании (Brexit) в 2020 году новых членов пока не прибавилось.

Напомним, тем временем Венгрия заявила, что не будет препятствовать евроинтеграции Украины и отменяет 17-месячное вето на продвижение заявки Украины на вступление в ЕС.

Также мы сообщали, что председательствующий Кипр начал подготовку к официальному открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз.

А в конце мая в СМИ писали о намерении Еврокомиссии уже 16 июня выступить с официальным предложением открыть первый кластер переговоров по интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Другие источники в ЕС озвучили ключевую дату – 15 июня.

К тому же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Европейский Союз не сможет стать полноценным политическим и стратегическим центром притяжения без Анкары.

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