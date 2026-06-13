США и Иран подпишут рамочное соглашение в течение 24 часов – премьер Пакистана

Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности по рамочному мирному соглашению после более чем трех месяцев боевых действий. Ожидается, что первоначальный документ может быть подписан в течение ближайших 24 часов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.
Пакистан, выполняющий роль посредника в процессе урегулирования конфликта, готовится к электронному подписанию соглашения, после чего должны начаться технические переговоры по его реализации. По словам Шарифа, стороны уже согласовали текст рамочного документа.
«Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Окончательное согласование, вероятно, произойдет в течение следующих 24 часов», – написал он в соцсети X.
Он также выразил надежду, что будущее соглашение станет основой для долгосрочного мира в регионе.
Напомним, накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к заключению меморандума о взаимопонимании.
Перед этим похожее заявление сделал также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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