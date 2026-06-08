Нетаньяху заявил о прекращении израильских ударов по Ирану

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Израильская армия временно прекратила наносить удары по Ирану после того, как между двумя странами произошел новый виток эскалации.
Фото: AFP

Израиль временно прекратил наносить удары по территории Ирана после того, как между двумя странами произошел новый виток эскалации.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его цитирует The Times of Israel.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Он утверждает, что на данный момент обстрелы со стороны Тегерана прекратились, поэтому Израиль также остановил свои атаки.

«Пока огонь на этом фронте прекращен, потому что после того, как был нанесен удар по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил атаковать нас», – заявил премьер Израиля.

При этом он предостерег Иран от новых атак и отметил, что Израиль готов к силовому ответу.

Напомним, Иран вечером 7 июня осуществил ракетную атаку на Израиль, впервые после заключения перемирия в апреле. В ответ Армия обороны Израиля сообщила о запуске нескольких волн баллистических ракет, а израильское руководство пообещало «мощный» ответ на атаки.

После этого Армия обороны Израиля нанесла удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

США и Иран также продолжают обмениваться ударами, несмотря на перемирие и переговоры. В частности, недавно американские военные в рамках блокады портов Ирана нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру Lexie, который направлялся к острову Харк. В то же время иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о якобы ударах по штабу флота ВМС США и американской авиабазе в регионе.

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