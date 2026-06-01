Израиль захватил стратегический замок в Ливане: Нетаньяху заявил о «решающем этапе»

Израильские войска взяли под контроль стратегически важный замок Бофор на юге Ливана и продвинулись глубже на территорию страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «решающим этапом» военной операции против группировки «Хезболла».

Об этом сообщает BBC.

Замок Бофор, расположенный над долиной реки Литани, считается одной из ключевых высот региона. Крепость была построена крестоносцами около 900 лет назад. Израиль уже захватывал ее во время Первой ливанской войны 1982 года, однако оставил после вывода войск из южного Ливана в 2000 году.

После захвата объекта Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к новой фазе операции.

«Мы сломали барьер страха. Мы берем инициативу в свои руки и действуем на всех фронтах – в Сирии, Газе и Ливане», – подчеркнул он.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что контроль над замком и прилегающими высотами имеет важное значение для безопасности израильских населенных пунктов вблизи границы.

Одновременно Армия обороны Израиля расширила зону эвакуации на юге Ливана. Жителей призвали покинуть территории южнее реки Захрани из-за активизации боевых действий.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в применении тактики «коллективного наказания» и политики «выжженной земли». Франция, Великобритания и Германия также раскритиковали новую эскалацию конфликта и призвали стороны прекратить боевые действия.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате израильского удара вблизи больницы в городе Тир пострадали 13 медицинских работников. В то же время израильская армия сообщила о гибели еще одного своего военного.

Несмотря на взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня, на этой неделе в Вашингтоне должны состояться очередные переговоры между представителями Израиля и Ливана.

По информации ливанских властей, с начала нынешнего обострения в стране погибли более 3,3 тысячи человек. Израиль сообщает о 25 погибших военнослужащих.

Напомним, на прошлой неделе Израиль объявил новые территории на юге Ливана «зоной боевых действий», расширив масштабы военной операции, и призвал местных жителей немедленно эвакуироваться из региона.

Сообщалось, что израильская армия нанесла более 100 воздушных ударов по объектам в Ливане и усилила сухопутное наступление. По предварительным данным, в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 30 человек.

