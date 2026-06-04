Лидер Хезболлы отклонил условия перемирия с Израилем и пригрозил новыми атаками

Лидер группировки Хезболла Наим Касем заявил, что не принимает соглашение о прекращении огня между Израилем и правительством Ливана.
Его слова приводит Associated Press.
Касем в своем письменном заявлении, которое зачитали в эфире телевидения, назвал предложенные переговоры «абсурдными, унизительными и оскорбительными».
Он считает, что требование вывода боевиков группировки из южного Ливана означало бы «капитуляцию, поражение и реализацию целей противника».
Касем также заявил, что приоритетным для всех сторон должно быть прекращение агрессии и полный вывод израильских сил, и что до тех пор, пока ливанские города остаются под обстрелами, север Израиля не будет в безопасности.
Напомним, накануне США, Израиль и Ливан обнародовали совместное заявление о договоренности по возобновлению режима прекращения огня и стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе. Среди ключевых условий – прекращение атак со стороны Хезболлы и вывод ее формирований из районов к югу от реки Литани.
На фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ливаном снизились мировые цены на нефть.
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