В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы «Грушовая» в Краснодарском крае рф

Силы обороны Украины 7 июня и в ночь на 8 июня 2026 года нанесли серию ударов по военной, логистической и топливной инфраструктуре российских оккупационных войск, в частности поражена перевалочная нефтебаза «Грушовая» в Новороссийске.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В Краснодарском крае рф поражена перевалочная нефтебаза «Грушовая» в районе населённого пункта Грушовая Балка Краснодарского края рф. На объекте зафиксирован пожар, масштабы повреждений уточняются.

Нефтебаза «Грушовая» входит в состав перевалочного комплекса «Шесхарис» – конечной точки магистральных нефтепроводов на юге российской федерации. Объект обеспечивает приём, накопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск. Общая ёмкость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубических метров, при этом основная нагрузка хранения приходится именно на площадку «Грушовая».

Отдельно Силы обороны нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции «Красный Яр» в Волгоградской области рф. После попадания там также возник пожар. Эта станция является узловым элементом системы транспортировки нефти в направлении Волгоградского НПЗ и экспортной инфраструктуры.

Кроме того, в районе населённого пункта Кабардинка Краснодарского края зафиксировано поражение российской радиолокационной станции.

Также сообщается об ударах по пунктам управления беспилотниками российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей, а также в Курской области рф. В Запорожской области поражена мастерская подразделения БПЛА в районе Бурчака.

Под огонь попали и склады материально-технического обеспечения оккупационных сил в Запорожской и Донецкой областях, а также скопления личного состава противника в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

Отдельно в Генштабе уточнили, что подтверждены результаты удара 6 июня по нефтебазе «Усть-Лабинская» в Краснодарском крае рф – повреждены сливо-наливная эстакада, топливные резервуары и цистерны с горюче-смазочными материалами.

Напомним, в ночь на 8 июня беспилотники атаковали Краснодарский край России. Одной из целей стал Новороссийск, где, по предварительным данным, под удар попал объект нефтетопливной инфраструктуры.

А в конце мая в Новороссийске сообщалось об атаке на территории порта. Утверждалось, что дроны поразили нефтяной терминал «Шесхарис».

Кроме того, несколько дней назад дроны атаковали нефтяной терминал в порту российского Санкт-Петербурга, в результате чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

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