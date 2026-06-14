Оккупанты меняют логистические маршруты и схемы поставок боеприпасов на юге

Российские войска на юге Украины пересматривают подходы к логистике и поставкам, пытаясь снизить уязвимость своих маршрутов для украинских ударов.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
По данным украинской разведки, оккупанты планируют размещать большие склады боеприпасов на расстоянии более 200 километров от линии фронта, а между ними создавать сеть меньших полевых складов с запасами на один-два дня.
«Вся перевозка будет осуществляться, например, гражданским транспортом, легковыми автомобилями с прицепами. А личный состав, который будет задействован в этих перевозках, не должен быть одет в форму, должен быть в гражданской одежде или в форме представителей коммунальных служб», – указал Волошин.
Кроме того, для поставок горюче-смазочных материалов враг рассматривает использование водного транспорта. Речь идет о привлечении малых морских танкеров и барж через порты Бердянска и Скадовска.
Также российское командование намерено изменить подход к перевозке личного состава. Вместо больших колонн, автобусов или тентованных грузовиков оккупанты планируют перемещать военных небольшими группами по второстепенным дорогам и малогабаритному транспорту.
Напомним, Силы обороны Украины 11 июня нанесли точные удары сразу по четырем мостам, ведущим в временно оккупированный рф Крым.
А после ударов по Чонгарскому мосту бойцы поразили российскую колонну из около 50 грузовиков, перевозивших топливо и боеприпасы, под Армянском на севере временно оккупированного Крыма.
Также сообщалось, что россияне начали маскировать топливозаправщики под гражданский транспорт из-за регулярных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
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