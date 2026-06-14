Оккупанты меняют логистические маршруты и схемы поставок боеприпасов на юге

Российские войска на юге Украины пересматривают подходы к логистике и поставкам, пытаясь снизить уязвимость своих маршрутов для украинских ударов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

26 мая 2026, 17:57 Чужие здесь не ездят: как Силы обороны Украины перекрывают логистику на юге Дроны Сил обороны Украины активно уничтожают военный транспорт россиян от Мариуполя до Джанкоя.

По данным украинской разведки, оккупанты планируют размещать большие склады боеприпасов на расстоянии более 200 километров от линии фронта, а между ними создавать сеть меньших полевых складов с запасами на один-два дня.

«Вся перевозка будет осуществляться, например, гражданским транспортом, легковыми автомобилями с прицепами. А личный состав, который будет задействован в этих перевозках, не должен быть одет в форму, должен быть в гражданской одежде или в форме представителей коммунальных служб», – указал Волошин.

Кроме того, для поставок горюче-смазочных материалов враг рассматривает использование водного транспорта. Речь идет о привлечении малых морских танкеров и барж через порты Бердянска и Скадовска.

Также российское командование намерено изменить подход к перевозке личного состава. Вместо больших колонн, автобусов или тентованных грузовиков оккупанты планируют перемещать военных небольшими группами по второстепенным дорогам и малогабаритному транспорту.

Напомним, Силы обороны Украины 11 июня нанесли точные удары сразу по четырем мостам, ведущим в временно оккупированный рф Крым.

А после ударов по Чонгарскому мосту бойцы поразили российскую колонну из около 50 грузовиков, перевозивших топливо и боеприпасы, под Армянском на севере временно оккупированного Крыма.

Также сообщалось, что россияне начали маскировать топливозаправщики под гражданский транспорт из-за регулярных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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