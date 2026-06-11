ВСУ поразили колонну россиян из 50 военных грузовиков под оккупированным Армянском

Силы обороны Украины после ударов по Чонгарскому мосту поразили российскую колонну из около 50 грузовиков, перевозивших горючее и боеприпасы, под Армянском на севере временно оккупированного Крыма.

Об этом командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий «Перун» Филатов рассказал «Суспільне».

5 февраля 2026, 18:41 Какую военную авиацию рф потеряла в Крыму за четыре года вторжения На инфографике – сколько истребителей и боевых вертолетов россия потеряла в Крыму и над Черным морем за четыре года большой войны.

«Из-за того, что был поврежден Чонгарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск. Соответственно, при нанесении поражения нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них уничтожили», – заявил военный.

Согласно словам Филатова, Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонской области сейчас непригоден для движения транспорта из-за критических повреждений.

Как отмечается, оккупационные войска в настоящее время пытаются наладить альтернативные маршруты снабжения, в частности, с помощью понтонных переправ.

При этом командир штурмового полка подчеркнул, что удары по логистическим маршрутам оккупантов уже усложнили обеспечение российских подразделений.

«Эта операция не была бы возможной, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что подразделения, стоящие на Гуляйпольском направлении, начали обеспечиваться не через автодороги Мариуполя, а через Крым. То есть они стали понтонами переправлять грузовики в Крым и затем из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро заблокировали им эти пути, продолжаем дальше ослаблять противника», – добавил Филатов.

Как известно, Силы обороны Украины 11 июня нанесли точные удары сразу по четырем мостам, ведущим к временно оккупированному рф Крыму.

Напомним, серия ударов ВСУ по переправам, соединяющим оккупированную Херсонщину и полуостров Крым, продолжается уже несколько дней. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, одна из важнейших переправ – Чонгарский мост – полностью уничтожена.

Также мы сообщали, что Силы беспилотных операций нанесли серию ударов по нефтехранилищам в Крыму.

А в начале июня украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, по которому враг направляется во временно оккупированный Крым.

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