Рф маскирует бензовозы под гражданский транспорт из-за ударов по логистике в Крым

Российские войска начали маскировать топливозаправщики под гражданский транспорт из-за регулярных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По словам Плетенчука, украинским Силам обороны удается достаточно системно разрушать логистику рф на дороге в Крым. Именно поэтому оккупанты все чаще прибегают к маскировке техники.

«Достаточно системно. Настолько, что враг прибегает к мерам маскировки. Доходит до того, что они уже даже конструируют надстройки над бензовозами, маскируя их под гражданские авто, и даже есть информация, что для этого начали использовать автомобили для перевозки пищевых продуктов, например, молока», – сказал спикер ВМС.

Плетенчук также отметил, что россияне не используют Крымский мост для перевозки цистерн с топливом. По его словам, паромы для таких перевозок также непригодны из-за полученных повреждений.

В то же время спикер ВМС подчеркнул, что для военных целей топливо на временно оккупированном полуострове пока есть. Об этом, в частности, свидетельствуют активность российской военной авиации и выходы катеров.

«Если брать составляющую, которая непосредственно нас интересует, то по крайней мере пока мы видим, что военная авиация активна. Катера тоже выходят, но опять же, конечно, что враг, имея достаточно разветвленную, развитую военную инфраструктуру, имеет какие-то запасы для этого», – пояснил Плетенчук.

Он добавил, что это «игра вдолгую», однако со временем может стать заметным снижение активности российских войск во временно оккупированном Крыму.

«В любом случае я уверен, что со временем мы сможем с вами наблюдать снижение активности врага непосредственно во временно оккупированном Крыму. Вопрос в том, в чем оно будет выражаться», – резюмировал спикер ВМС.

Напомним, накануне временно оккупированный Крым был под атакой. Сообщалось о пожаре на территории ТЭЦ в Севастополе.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что благодаря масштабной и системной кампании ударов БПЛА Украина планирует в течение месяца окончательно отрезать оккупированный полуостров от территории рф.

Как известно, Силы обороны уже несколько дней подряд бьют по переправам, которые соединяют Крым с временно захваченной Херсонщиной.

На фоне успешных ударов ВСУ по логистическим узлам на самом Крымском полуострове продолжает стремительно углубляться топливный кризис.

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