В оккупированном Крыму после ударов дронами горит ТЭЦ и перебои со светом

В временно оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, в ночь на 12 июня зафиксирована атака ударных беспилотников, после которой в районе местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, а также пишут украинские мониторинговые каналы.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По сообщениям, взрывы прогремели в разных районах города, после чего в районе Симферопольской ТЭЦ началось возгорание.

В сети распространяют видео и фото, на которых видны яркие вспышки и слышны звуки взрывов. Впоследствии появились кадры пожара в районе ТЭЦ.

После серии взрывов в Симферополе фиксируются перебои с электроснабжением, об этом говорится в телеграм-канале «Крымский ветер». Местные жители сообщают о мерцании света и частичных отключениях в отдельных районах города.

Также сообщается, что взрывы были слышны в населенных пунктах Симферопольского района, в частности в Донском и Марьино. В некоторых домах от ударной волны дрожали окна.

После первой волны атаки взрывы и работа противовоздушной обороны фиксировались также в Нижнегорском и Красногвардейском районах.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов и работе ПВО в районе военного аэродрома «Саки».

Оккупационные власти на момент публикации не комментировали последствия атаки. Более того, в местных пабликах отмечают, что оповещения о воздушной тревоге начали поступать с опозданием.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что с помощью масштабной кампании ударов БПЛА Украина рассчитывает полностью изолировать оккупированный Крым от территории рф уже в течение месяца.

На фоне этого Силы обороны уже несколько дней подряд наносят удары по переправам между оккупированной Херсонщиной и Крымским полуостровом. В частности, по данным руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Чонгарский мост, который является одной из ключевых артерий, на данный момент полностью уничтожен.

В то же время на самом полуострове продолжает обостряться топливный кризис.

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