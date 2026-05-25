Танкеры с нефтью и СПГ начали выходить из Ормузского пролива после длительной блокировки – СМИ

После почти трёхмесячной паузы, вызванной войной между США и Израилем против Ирана, через Ормузький пролив вновь начали проходить танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) и нефтью.

Об этом сообщает Reuters.

По данным систем мониторинга, как минимум три СПГ-танкера – Fuwairit, Al Rayyan и Al Hamra – в течение последних дней прошли через стратегически важный Ормузский пролив между Ираном и Оманом. Суда были загружены в катарском экспортном терминале Рас-Лаффан и после длительного простоя возобновили рейсы в азиатские порты.

В частности, СПГ-танкер Fuwairit под флагом Багамских островов пересёк пролив в понедельник и, по данным аналитических систем LSEG и Kpler, должен прибыть в Пакистан для разгрузки уже во вторник. Судно было загружено в Катаре в конце марта и находилось в ожидании почти два месяца. Владельцем судна является японская компания Mitsui O.S.K. Lines, которая отказалась от комментариев.

Ещё один танкер – Al Rayyan, также принадлежащий QatarEnergy, прошёл Ормузский пролив и сейчас находится в водах за пределами региона между Ираном и Оманом. Его конечным пунктом назначения является Китай, куда он должен прибыть в конце июня.

Отдельно сообщается о танкере Al Hamra, находящемся под управлением компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Судно исчезло из систем отслеживания в середине апреля и вновь появилось 23 мая у побережья Индии, что свидетельствует о его выходе из Персидского залива.

Также через пролив прошёл супертанкер Eagle Verona, перевозящий почти 2 млн баррелей иракской нефти Basrah crude. Судно под флагом Сингапура, зафрахтованное торговым подразделением Sinopec – Unipec, направляется в китайский порт Нинбо, куда должно прибыть в июне.

Как отмечает Reuters, ранее из-за эскалации войны морское движение в районе Ормузского пролива было существенно ограничено. До начала конфликта через этот стратегический маршрут ежедневно проходило от 125 до 140 судов, которыми транспортировалось около пятой части мировых поставок нефти и СПГ.

Несмотря на частичное восстановление транзита, в регионе всё ещё остаются сотни судов, а тысячи моряков продолжают ждать возможности безопасно покинуть Персидский залив.

Напомним, недавно танкер со сжиженным природным газом впервые с начала войны в Иране прошёл Ормузский пролив и направился в Индию. Это может свидетельствовать о постепенном восстановлении энергетических поставок из Персидского залива.

Ранее аналитики норвежской энергетической компании Equinor 22 мая сообщали, что через 30–90 дней у Европы могут фактически закончиться запасы газа, если не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе. Уже сейчас запасы достигают критически низкого уровня.

Тем временем НАТО изучает возможность запуска миссии в Ормузском проливе для защиты судов.

