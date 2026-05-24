Впервые с начала войны в Иране танкер со СПГ вышел из Ормузского пролива в Индию

Танкер со сжиженным природным газом впервые с начала войны в Иране прошел Ормузский пролив и отправился в Индию. Это может свидетельствовать о постепенном восстановлении энергетических поставок из Персидского залива.

Об этом пишет Bloomberg.

3 марта 2026, 18:24 Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливе Что известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

Речь идет о судне Al Hamra компании Adnoc Logistics & Services, которое, по данным систем отслеживания судов, вышло из Персидского залива с грузом и взяло курс на западное побережье Индии.

Согласно данным, танкер некоторое время не передавал сигнал – примерно с 19 апреля, однако в этот период он загрузился на экспортном терминале Das Island, принадлежащем Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Аналитики отмечают, что подобные рейсы свидетельствуют о способности экспортеров региона поддерживать поставки энергоносителей ключевым покупателям даже в условиях повышенных рисков безопасности в Ормузском проливе.

Напомним, аналитики норвежской энергетической компании Equinor 22 мая сообщали, что через 30-90 дней у Европы могут фактически закончиться запасы газа, если не будет восстановлено движение судоходства в Ормузском проливе. Уже сейчас запасы достигают критически низкого уровня.

Тем временем НАТО изучает возможность запуска миссии в Ормузском проливе для защиты судов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.