ЕС сделал исключение для российского соболиного меха в новом пакете санкций – СМИ

Европейский Союз отменил запрет на импорт российских соболиных шуб, который действовал всего несколько месяцев. Исключение внесли в новый пакет санкций против Москвы, поскольку россия остается доминирующим поставщиком этого вида меха на мировом рынке.

Об этом сообщает Euractiv.

13 июля 2026, 14:18 Торговый баланс в одежде: как трикотаж и текстиль опережают мех и кожаные изделия За годы вторжения Украина увеличила импорт трикотажной одежды и кожаных изделий. Как менялась стоимость экспорта и импорта одежді и обуви – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, страны ЕС согласовали возвращение доступа к импорту необработанного российского соболиного меха после того, как запрет, введенный в апреле, убрали из нового санкционного пакета.

В Еврокомиссии объяснили решение тем, что найти альтернативных поставщиков соболиных шкурок сложно, поскольку россия контролирует значительную часть мирового рынка этого дорогого меха.

«Очевидно, что их очень трудно получить где-либо еще», – заявил высокопоставленный представитель ЕС.

По словам дипломата Евросоюза, за отмену запрета выступили Италия и Греция – главные покупатели российского соболиного меха среди стран ЕС.

Как известно, соболиный мех считается одним из самых дорогих в мире. Изделия из него могут стоить десятки или даже сотни тысяч евро и используются при производстве элитной одежды. В то же время готовые меховые изделия из России остаются под запретом в ЕС, а их экспорт в рф также ограничен санкциями, введенными в 2022 году вместе с другими товарами роскоши.

Решение Брюсселя вызвало дискуссии на фоне будущего самой меховой отрасли в Евросоюзе. В блоке продолжаются обсуждения относительно возможного введения запрета на меховые фермы после общественной инициативы с призывом прекратить такую практику. В то же время Еврокомиссия пока не приняла окончательного решения.

Напомним, 20-й пакет санкций Евросоюза против россии включал ограничения на импорт ряда товаров, в частности меха.

А в июне во Львовской области в пункте пропуска «Грушев» пограничники и таможенники обнаружили в рейсовом автобусе из Варшавы 120 незадекларированных шкурок песца. Ориентировочная стоимость изъятого меха составляет около 400 тысяч гривен.

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