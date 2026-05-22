На Европу надвигается волна аномальной жары

Европу уже в ближайшие дни накрывает первая в этом сезоне масштабная волна жары: в ряде стран температура резко поднимется до 30–38°C на фоне формирования мощного антициклона.

Об этом пишет Bloomberg.

29 декабря 2025, 18:41 Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году В этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

По данным метеорологов, над регионом формируется мощный антициклон – так называемый «тепловой купол», который сжимает и нагревает воздух у поверхности. Ожидается, что температура превысит сезонную норму на 5–11°C в таких странах, как Великобритания, Франция и Испания.

В частности, в Великобритании, по прогнозу Met Office, в Лондоне температура может достичь 32°C уже в воскресенье, 24 мая. Во Франции государственная метеослужба Météo-France прогнозирует до 31°C в Париже и до 35°C на юго-западе страны. А в Испании, по данным AEMET, температура может достигать 38°C в регионах Гвадиана и Гвадалквивир.

Метеорологи предупреждают, что жара может быстро усилиться из-за устойчивой системы высокого давления, которая «блокирует» облака и осадки, создавая замкнутый круг перегрева и засухи.

Как отмечается, солнечная погода может увеличить производство электроэнергии на солнечных станциях, однако одновременно возрастет нагрузка из-за активного использования кондиционеров. В то же время ожидается снижение ветровой генерации во Франции и Германии из-за слабых ветров.

Метеорологи подчеркивают: если температура превышает сезонные нормы несколько дней подряд, это уже считается полноценной волной жары — и нынешний эпизод соответствует этим критериям в нескольких странах региона.

Напомним, накануне сообщалось, что Испания расширяет сеть климатических укрытий – специальных прохладных пространств, где люди могут переждать сильную жару. В стране растет смертность из-за высоких температур.

Также известно, что за 2025 год в мире зафиксировали ряд температурных рекордов, в частности в Турции 26 июля был установлен новый европейский рекорд – в юго-восточной провинции Ширнак метеорологи зафиксировали +50,5°C.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.