Синоптики рассказали, ждать ли украинцам потепления в первые дни лета

В начале июня в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха после периода прохладной погоды в конце мая. В то же время в ряде регионов сохранится неустойчивый характер атмосферы с кратковременными дождями.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, аномально прохладная погода, которая преобладала в конце мая, постепенно будет отступать. Уже с первых дней лета воздушные массы начнут прогреваться, а температурные показатели вернутся к средним многолетним значениям. На выходных в части регионов возможно даже установление летней жары.

В понедельник, 1 июня, дожди ночью прогнозируются в Крыму и Приазовье, а днем осадки распространятся на северные и восточные области, а также крайний запад страны. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +5…+10 °C, днем +17…+22 °C.

Во вторник, 2 июня, погодные условия в большинстве регионов будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. Небольшие кратковременные грозовые дожди возможны лишь в Карпатах и на Закарпатье. Температура воздуха днем будет повышаться до +19…+25 °C.

В среду, 3 июня, по всей стране будет преобладать сухая погода, за исключением Карпат и Закарпатья, где днем возможны локальные грозовые дожди. Ночью ожидается +9…+15 °C, днем – +21…+26 °C, на Подолье немного прохладнее – до +18…+23 °C.

Напомним, Европа сейчас переживает одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия. В нескольких странах уже зафиксированы исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли по меньшей мере семь человек.

Ранее синоптики предупреждали о том, что Европу накроет первая в этом сезоне масштабная волна жары, а в ряде стран температура резко поднимется до 30–38°C на фоне формирования мощного антициклона.

В то же время отмечалось, что аномальная жара обойдет Украину, а погоду будет формировать умеренно теплый воздух, а в конце мая ожидалось похолодание.

