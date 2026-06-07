Замороженные миллиарды Ирана могут пойти на восстановление союзников США

Министр финансов США Скотт Бессент хочет использовать иранские активы для помощи странам Персидского залива, пострадавшим от ударов Тегерана. В Вашингтоне таким образом стремятся ограничить последствия войны для своих союзников на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

5 июня 2026, 09:59 Трамп готов встретиться с новым верховным лидером Ирана при одном условии Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с новым верховным лидером Ирана, если стороны достигнут договорённостей о завершении войны.

По данным издания, инициатива Бессента появилась после длительных атак на ближайших союзников США в регионе, в частности Кувейт и Бахрейн. Эти удары побудили американские силы атаковать иранские цели, несмотря на хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном.

Отношения США с ключевыми партнерами в Персидском заливе ухудшились из-за затяжного конфликта и фактического закрытия Ормузского пролива. Этот маршрут важен для экспорта нефти и газа из региона.

«Министерство финансов использует все доступные инструменты, чтобы сделать иранские активы доступными для наших союзников в Персидском заливе и поддержать восстановление и ремонт после любых будущих убытков, нанесенных Ираном», – сообщил Financial Times высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.

По словам чиновника, Бессент поручил своей команде оценить ситуацию в странах Персидского залива и подготовить комплексные расчеты расходов на устранение ущерба, который Иран нанес с начала войны.

«Министерство финансов также рассмотрит возможность использовать иранские активы для компенсации и ремонта ущерба, нанесенного ранее», – добавил он.

Идея использовать иранские активы, в частности до 100 млрд долларов замороженных средств в разных странах мира, появилась на фоне дискуссий между США и Ираном о возможном возвращении части этих денег Тегерану в рамках потенциального мирного соглашения.

Напомним, 1 июня Иран приостановил переговоры с Соединенными Штатами Америки и объявил о полном блокировании Ормузского пролива, ссылаясь на военные действия Израиля в Ливане.

Однако уже на следующий день государственный секретарь Марко Рубио заявил, что власти Ирана согласились начать переговоры по своей ядерной программе, что может стать первым шагом к потенциальному соглашению с Вашингтоном.

В то же время известно, что США и Иран продолжают обмениваться ударами, несмотря на перемирие и переговоры. В частности, недавно американские военные в рамках блокады портов Ирана нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру Lexie, который направлялся к острову Харк. В то же время иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о якобы ударах по штабу флота ВМС США и американской авиабазе в регионе.

А накануне Палата представителей США одобрила резолюцию, направленную на ограничение полномочий Трампа по ведению военных действий против Ирана.

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