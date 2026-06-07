Замороженные миллиарды Ирана могут пойти на восстановление союзников США

Министр финансов США Скотт Бессент хочет использовать иранские активы для помощи странам Персидского залива, пострадавшим от ударов Тегерана. В Вашингтоне таким образом стремятся ограничить последствия войны для своих союзников на Ближнем Востоке.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, инициатива Бессента появилась после длительных атак на ближайших союзников США в регионе, в частности Кувейт и Бахрейн. Эти удары побудили американские силы атаковать иранские цели, несмотря на хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном.
Отношения США с ключевыми партнерами в Персидском заливе ухудшились из-за затяжного конфликта и фактического закрытия Ормузского пролива. Этот маршрут важен для экспорта нефти и газа из региона.
«Министерство финансов использует все доступные инструменты, чтобы сделать иранские активы доступными для наших союзников в Персидском заливе и поддержать восстановление и ремонт после любых будущих убытков, нанесенных Ираном», – сообщил Financial Times высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.
По словам чиновника, Бессент поручил своей команде оценить ситуацию в странах Персидского залива и подготовить комплексные расчеты расходов на устранение ущерба, который Иран нанес с начала войны.
«Министерство финансов также рассмотрит возможность использовать иранские активы для компенсации и ремонта ущерба, нанесенного ранее», – добавил он.
Идея использовать иранские активы, в частности до 100 млрд долларов замороженных средств в разных странах мира, появилась на фоне дискуссий между США и Ираном о возможном возвращении части этих денег Тегерану в рамках потенциального мирного соглашения.
Напомним, 1 июня Иран приостановил переговоры с Соединенными Штатами Америки и объявил о полном блокировании Ормузского пролива, ссылаясь на военные действия Израиля в Ливане.
Однако уже на следующий день государственный секретарь Марко Рубио заявил, что власти Ирана согласились начать переговоры по своей ядерной программе, что может стать первым шагом к потенциальному соглашению с Вашингтоном.
В то же время известно, что США и Иран продолжают обмениваться ударами, несмотря на перемирие и переговоры. В частности, недавно американские военные в рамках блокады портов Ирана нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру Lexie, который направлялся к острову Харк. В то же время иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о якобы ударах по штабу флота ВМС США и американской авиабазе в регионе.
А накануне Палата представителей США одобрила резолюцию, направленную на ограничение полномочий Трампа по ведению военных действий против Ирана.
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