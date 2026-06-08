Израиль атаковал военные объекты в Иране, несмотря на призывы Трампа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 8 июня, нанесла удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

Об этом сообщает CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В заявлении не приводятся детали относительно масштабов операции, однако подчёркивается, что речь идёт именно о военной инфраструктуре.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что целями ударов стали пусковые установки баллистических ракет и другая инфраструктура, не относящаяся к энергетическому сектору. Он подчеркнул, что ни одно государство не смирилось бы с подобными атаками, комментируя предыдущие ракетные обстрелы Израиля со стороны Ирана.

В то же время в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в Иране зафиксированы взрывы как минимум в трёх крупных городах — Тегеране, Тебризе и Исфахане. Государственные СМИ Ирана позже подтвердили сообщения об ударе по району Наджафабад в провинции Исфахан, отметив, что в результате инцидента жертв и пострадавших не зафиксировано.

Как известно, накануне президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал воздержаться от немедленного ответа и дать шанс дипломатическим усилиям по Ирану.

На фоне эскалации напряжённости иранские представители также заявили о возможности блокирования стратегически важного морского пролива Баб-эль-Мандеб в случае дальнейшего обострения конфликта, что может повлиять на глобальные морские перевозки и энергетические маршруты.

Напомним, Иран вечером 7 июня осуществил ракетную атаку на Израиль, впервые после заключения перемирия в апреле. В ответ Армия обороны Израиля сообщила о запуске нескольких волн баллистических ракет, а израильское руководство пообещало «мощный» ответ на атаки.

Как известно, вооружённый конфликт между США, Ираном и Израилем продолжается с конца февраля. В апреле стороны договорились о перемирии. Однако иногда обменивались ударами. В частности, Иран атаковал союзников США на Ближнем Востоке, а Израиль начал операцию против Ливана.

В течение этих месяцев между Ираном и США продолжались переговоры. Администрация американского президента Дональда Трампа неоднократно заявляла, что вот-вот стороны заключат мирное соглашение, однако договориться о полном прекращении огня до сих пор не удалось.

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