Трамп готов встретиться с новым верховным лидером Ирана при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с новым верховным лидером Ирана, однако только при условии достижения соглашения о завершении войны.

Слова Трампа цитирует CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете американский лидер отметил, что сам не настаивает на такой встрече, однако она возможна при условии заключения договорённости.

«Я не хочу встречаться. Но если бы я встретился, для меня это была бы честь. Я бы хотел посмотреть, удастся ли нам заключить соглашение, но если мы заключим соглашение, то вполне возможно, что я встречусь с ним. я бы не возражал», – сказал он.

На вопрос, может ли такая встреча состояться в США, Трамп ответил, что не слышал о конкретных планах и не инициировал эту идею, хотя подобные предложения уже звучали.

Он также подчеркнул, что вёл бы себя с уважением во время потенциальных переговоров, добавив, что не является «любимым человеком» для иранского руководства, однако считает верховного лидера «профессионалом», который в определённых кругах имеет «хорошую репутацию».

Напомним, 1 июня Иран приостановил переговоры с Соединёнными Штатами Америки и объявил о полном блокировании Ормузского пролива, ссылаясь на военные действия Израиля в Ливане.

Однако уже на следующий день государственный секретарь Марко Рубио заявил, что власти Ирана согласились начать переговоры по своей ядерной программе, что может стать первым шагом к потенциальному соглашению с Вашингтоном.

В то же время, как известно, США и Иран продолжают обмениваться ударами несмотря на перемирие и переговоры. В частности, недавно американские военные в рамках блокады портов Ирана нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру Lexie, который направлялся к острову Харк. В то же время Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о якобы ударах по штабу флота ВМС США и американской авиабазе в регионе.

А накануне Палата представителей США одобрила резолюцию, направленную на ограничение полномочий Трампа по ведению военных действий против Ирана.

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