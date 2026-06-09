Нефть дешевеет после приостановки атак Ирана и Израиля

Мировые цены на нефть снизились во вторник, 9 июня, после того, как Иран и Израиль заявили о прекращении взаимных атак на фоне призыва президента США Дональда Трампа, хотя обе стороны предупредили, что могут возобновить боевые действия.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 91 цент (около 1%) – до $93,34 за баррель. Американская нефть WTI потеряла $1,13 (1,2%) и торговалась на уровне $90,17 за баррель.

Как известно, накануне цены росли до 5% после новых ударов Израиля по Ирану и атак в Ливане, что усилило опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако рынок частично откатился после заявления иранских вооруженных сил о завершении военных операций против Израиля.

Аналитики отмечают, что инвесторы не уверены в устойчивости перемирия.

«Хотя есть некоторое облегчение после последней паузы в прямых ударах, инвесторы не убеждены, что перемирие удержится», – отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Иран и Израиль объявили о прекращении атак после призыва Дональда Трампа немедленно «прекратить стрельбу». В то же время Тегеран заявил, что возобновит удары, если Израиль продолжит атаки на «Хезболлу» в Ливане.

Аналитики также обращают внимание на общую напряженность ситуации и неопределенность относительно возможного долгосрочного мира, несмотря на текущую деэскалацию. Отдельно рынок следит за переговорами о возможном открытии Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна временно прекращает наносить удары по территории Ирана. Он подтвердил, что на данный момент обстрелы со стороны Тегерана прекратились, поэтому Израиль также остановил свои атаки.

Также известно, что американский президент Дональд Трамп пригрозил Нетаньяху, что тот может остаться без поддержки Соединенных Штатов в случае новых израильских ударов по Ирану.

А накануне Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут объявить о «полной победе» над Ираном уже в течение ближайших двух недель.

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