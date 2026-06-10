Украина получила новый транш финпомощи от Всемирного банка

Финансы
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В госбюджет поступило 236 млн евро от Всемирного банка. Финансирование предоставлено под гарантии правительства Швеции.
Фото: Shutterstock

В государственный бюджет поступило 236 млн евро в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Финансирование предоставлено под гарантии правительства Швеции.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто из союзников больше всего профинансировал госбюджет УкраиныЧьими деньгами наполняют бюджет Украины в годы полномасштабной войны и как изменились объемы финансирования – на инфографике Слово и дело.

Финансирование будет направлено на покрытие приоритетных социальных расходов государства, в частности, выплату пенсий.

Свириденко рассказала, что проект PEACE in Ukraine был запущен четыре года назад. После поступления нового транша общий объем привлеченных через программу средств достиг 53,5 млрд. долларов.

Напомним, 8 июня Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы поддержки Ukraine Facility. На счета правительства поступило 2,8 миллиарда евро.

Также недавно сообщалось, что одна из стран Европы выделит около 40 млн евро на восстановление энергосистемы Украины.

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