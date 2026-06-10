Украина получила новый транш финпомощи от Всемирного банка

В государственный бюджет поступило 236 млн евро в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Финансирование предоставлено под гарантии правительства Швеции.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

10 февраля 2026, 16:17 Кто из союзников больше всего профинансировал госбюджет Украины Чьими деньгами наполняют бюджет Украины в годы полномасштабной войны и как изменились объемы финансирования – на инфографике Слово и дело.

Финансирование будет направлено на покрытие приоритетных социальных расходов государства, в частности, выплату пенсий.

Свириденко рассказала, что проект PEACE in Ukraine был запущен четыре года назад. После поступления нового транша общий объем привлеченных через программу средств достиг 53,5 млрд. долларов.

Напомним, 8 июня Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы поддержки Ukraine Facility. На счета правительства поступило 2,8 миллиарда евро.

Также недавно сообщалось, что одна из стран Европы выделит около 40 млн евро на восстановление энергосистемы Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.