Украина получит от Японии $40 миллионов грантовой помощи

Украина и Япония подписали грантовое соглашение в рамках Программы экстренного восстановления, которое предусматривает помощь Киеву в размере 40 миллионов долларов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Телеграм-канале.
Японское агентство международного сотрудничества (JICA) перечислит помощь в рамках пятой фазы программы.
По словам министра, деньги направят на критически важные направления восстановления и поддержки стойкости Украины.
«Речь идет о порядка 40 млн долларов США. Более 15 млн долларов финансирования пойдет на восстановление и улучшение общественной инфраструктуры. Это техника и оборудование для коммунальных предприятий, морской инфраструктуры, а также модернизация критически важных объектов», – написал Кулеба.
Также еще более 15 миллионов долларов направят на медицинские и оздоровительные услуги. А остальные средства пойдут на поддержку агросектора и развитие общественного вещания.
«В настоящее время при поддержке правительства Японии внедряются масштабные проекты в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения, медицины, образования, гуманитарного разминирования, управления отходами разрушений и коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования превышает 700 млн долларов США», – добавил министр.
Также Кулеба поблагодарил правительство Японии и JICA за системную поддержку Украины.
Отметим, JICA – государственное учреждение правительства Японии, реализующее международные программы развития и оказывающее поддержку странам-партнерам в восстановлении экономики, модернизации и развитии частного сектора. Для Украины JICA является одним из ключевых партнеров.
Напомним, в начале апреля Украина получила от правительства Японии почти $1,3 миллиарда гранта на социальные расходы – пенсии, помощь малообеспеченным, субсидии и т.д.
В феврале Украина привлекла грант от Японии и Канады в размере 544 млн долларов США в рамках механизма ERA стран G7.
Также мы сообщали, что Япония выделила почти 48 млн евро на восстановление Украины и гуманитарные проекты.
А еще Япония заявляла, что планирует присоединиться к закупке американского оружия для Украины.
Тем временем Украина подтвердила готовность к сотрудничеству с Японией в сфере беспилотников и беспилотных систем. Киев предлагает поделиться боевым опытом, полученным во время полномасштабной войны с россией.
