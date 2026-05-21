Украина получит от Японии $40 миллионов грантовой помощи

Украина и Япония подписали грантовое соглашение в рамках Программы экстренного восстановления, которое предусматривает помощь Киеву в размере 40 миллионов долларов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Телеграм-канале.

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) перечислит помощь в рамках пятой фазы программы.

По словам министра, деньги направят на критически важные направления восстановления и поддержки стойкости Украины.

«Речь идет о порядка 40 млн долларов США. Более 15 млн долларов финансирования пойдет на восстановление и улучшение общественной инфраструктуры. Это техника и оборудование для коммунальных предприятий, морской инфраструктуры, а также модернизация критически важных объектов», – написал Кулеба.

Также еще более 15 миллионов долларов направят на медицинские и оздоровительные услуги. А остальные средства пойдут на поддержку агросектора и развитие общественного вещания.

«В настоящее время при поддержке правительства Японии внедряются масштабные проекты в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения, медицины, образования, гуманитарного разминирования, управления отходами разрушений и коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования превышает 700 млн долларов США», – добавил министр.

Также Кулеба поблагодарил правительство Японии и JICA за системную поддержку Украины.

Отметим, JICA – государственное учреждение правительства Японии, реализующее международные программы развития и оказывающее поддержку странам-партнерам в восстановлении экономики, модернизации и развитии частного сектора. Для Украины JICA является одним из ключевых партнеров.

Напомним, в начале апреля Украина получила от правительства Японии почти $1,3 миллиарда гранта на социальные расходы – пенсии, помощь малообеспеченным, субсидии и т.д.

В феврале Украина привлекла грант от Японии и Канады в размере 544 млн долларов США в рамках механизма ERA стран G7.

Также мы сообщали, что Япония выделила почти 48 млн евро на восстановление Украины и гуманитарные проекты.

А еще Япония заявляла, что планирует присоединиться к закупке американского оружия для Украины.

Тем временем Украина подтвердила готовность к сотрудничеству с Японией в сфере беспилотников и беспилотных систем. Киев предлагает поделиться боевым опытом, полученным во время полномасштабной войны с россией.

