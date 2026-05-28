Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 млрд евро

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским союзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Соответствующий законопроект поддержали 298 народных депутатов.

Документ предусматривает возможность привлечения финансовой помощи от ЕС на общую сумму до 90 млрд евро в 2026–2027 годах. Средства будут направлены на покрытие дефицита госбюджета, поддержку макроэкономической стабильности и укрепление оборонно-промышленного потенциала.

Погашение основной суммы кредита будет осуществляться исключительно за счет репараций от российской федерации, тогда как проценты будут покрываться из бюджета ЕС.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Также, как известно, к кредитной программе ЕС для Украины присоединятся Великобритания и еще несколько стран. В настоящее время продолжается финальная доработка международно-правовых документов по механизму финансирования.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита ЕС на 90 млрд евро до конца мая – начала июня. Средства планируется направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

