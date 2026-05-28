Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 млрд евро

Политика
Читати українською
Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения с Европейским союзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.
Фото Adobe Stock

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским союзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Соответствующий законопроект поддержали 298 народных депутатов.

Документ предусматривает возможность привлечения финансовой помощи от ЕС на общую сумму до 90 млрд евро в 2026–2027 годах. Средства будут направлены на покрытие дефицита госбюджета, поддержку макроэкономической стабильности и укрепление оборонно-промышленного потенциала.

Погашение основной суммы кредита будет осуществляться исключительно за счет репараций от российской федерации, тогда как проценты будут покрываться из бюджета ЕС.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Также, как известно, к кредитной программе ЕС для Украины присоединятся Великобритания и еще несколько стран. В настоящее время продолжается финальная доработка международно-правовых документов по механизму финансирования.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита ЕС на 90 млрд евро до конца мая – начала июня. Средства планируется направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Верховная рада ЕС Кредиты Евросоюз Ратификация Займ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики напомнили, кому нужно подать заявку до 1 июня
ВАКС продлил обязанности подозреваемому экс-главе Хозсуда Львовщины
инфографикаНардепы IX созыва зарегистрировали 7447 законопроектов: сколько из них стали законами
Из-за непогоды обесточены населенные пункты в десяти областях
СБУ задержала подростка, корректировавшего российские удары по Харьковщине
САП направила в суд дело подстрекателя судьи ко взяточничеству
Еще одна страна Европы присоединяется к французской стратегии ядерного сдерживания
Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 млрд евро
Генштаб подтвердил поражение Туапсинского НПЗ и ряда стратегических объектов рф
На закупку и производство вооружения направили еще около 11 млрд грн
Больше новостей