Канада перечислила 12,4 млн евро на поддержку энергетики Украины

Правительство Канады дополнительно направило 12,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого транша финансовая поддержка Канады достигла суммы более чем в 57 млн евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Как рассказали в ведомстве, средства уже направляются на первоочередные нужды энергетических компаний и мероприятия по ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры по всей стране в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

26 января 2026, 16:14

«Благодарен Канаде за последовательную поддержку Украины. Эта помощь критически важна для обеспечения устойчивости нашей энергосистемы в условиях постоянных атак россии и укрепления энергетической безопасности страны накануне отопительного сезона», – заявил первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.

В министерстве также добавили, что на данный момент оборудование на сумму около 260 миллионов евро находится в пути в Украину, и его прибытие ожидается до снижения температур.

Как известно, Фонд поддержки энергетики Украины с 2022 года сотрудничает с международными партнерами для оперативного реагирования на последствия атак на энергетическую систему, а также для её быстрого восстановления и укрепления.

Около 30% общего объема взносов Фонда – 663 миллиона евро – предоставлено партнерами с ноября 2025 года.

Напомним, недавно министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал новую финансовую помощь Украине от международных партнеров на энергетику. Таким образом, в ближайшее время Фонд поддержки энергетики Украины пополнится еще на 100 млн евро. Эти деньги пойдут на подготовку страны к следующему отопительному сезону.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейская комиссия разработала план поддержки энергетической системы Украины на зиму 2026-2027 годов. В него войдет помощь на общую сумму 920 миллионов евро.

А в феврале 2026 года Украина получила обязательства международных партнеров выделить более 600 млн евро на развитие и восстановление энергетической системы страны.

Тем временем в Украине планируют вдвое сократить нынешние сроки закупок критических позиций энергооборудования, привлекая Фонд поддержки энергетики.

