Украина получила 2,8 миллиарда евро от ЕС: на что направят средства

Европейский союз 8 июня направил Украине новый транш в рамках программы поддержки Ukraine Facility объемом 2,8 миллиарда евро.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграм-канале.

Этот платеж стал уже седьмым для Украины, а всего по механизму Ukraine Facility наша страна уже получила 29,4 миллиарда евро.

«Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро», – написала Свириденко.

28 мая 2026, 11:18 Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 млрд евро Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения с Европейским союзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Как отметила глава правительства, эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных нужд.

Транш поступил, поскольку Украина выполнила 11 индикаторов «Плана Украины», охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права, а также досрочно выполнила ряд условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования.

«Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам», – подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр уточнила, что на конец мая текущего года Украина выполнила 86 мероприятий «Плана». Еще 65 находятся на разных этапах реализации. Также она отметила, что правительство продолжает системно внедрять необходимые изменения для обеспечения экономической устойчивости, восстановления страны и приближения к членству в ЕС.

Стоит заметить, что выплаты в рамках программы Ukraine Facility привязаны к «Плану Украины». В этом плане определена стратегия Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, наряду со временными рамками для внедрения реформ, согласованными с целями по вступлению в Евросоюз в течение следующих лет.

Как известно, Ukraine Facility, вступивший в силу 1 марта 2024 года, предоставляет более €50 миллиардов стабильного финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год.

Напомним, что Украина должна была провести ряд реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, чтобы получить часть бюджетной поддержки из кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Кроме этого, мы сообщали, что еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис подписал Меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи Украине на сумму 8,35 млрд евро.

Также известно, что Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов. А президент Владимир Зеленский озвучил детали относительно расходов первого транша из кредита на 90 млрд евро. Средства должны направить прежде всего на поддержку армии, social нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

К тому же Украина получит 236 млн евро от Всемирного банка для поддержки государственного бюджета и финансирования социальных расходов.

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