Оккупанты нанесли удары по сухогрузам под флагами Барбадоса и Панамы в Черном море

Российские войска совершили атаку на гражданские суда в акватории Черного моря. Под удар попали два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

29 мая 2026, 08:06 РФ ударила по турецкому судну возле Одесщины, пострадали члены экипажа Российские войска ночью ударили дронами по гражданскому судну ANT, которое направлялось из порта Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.

По его словам, для атаки оккупанты использовали ударные беспилотники. Инцидент произошел во время прохождения судов по морскому маршруту, который обеспечивает экспорт и международное судоходство из украинских портов.

Кроме того, российская армия несколькими волнами атаковала южные районы Одесской области. В результате ударов повреждения получили гражданские объекты и элементы энергетической инфраструктуры.

«К счастью, пострадавших в результате этих атак нет. Соответствующие службы работают над устранением последствий», – написал Кипер.

Напомним, в ночь на среду, 10 июня, противник вновь атаковал Одессу, в результате чего зафиксированы попадания дронов в два жилых дома. Пострадали гражданские, в том числе двое детей.

А до этого российские войска нанесли удар по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарное задание в границах украинского морского коридора. В результате атаки есть пострадавшие.

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