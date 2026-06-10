Оккупанты нанесли удары по сухогрузам под флагами Барбадоса и Панамы в Черном море

Национальная безопасность
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В среду, 10 июня, войска рф совершили атаку на гражданские суда в акватории Черного моря. Под удар попали сухогрузы под флагами Барбадоса и Панамы.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские войска совершили атаку на гражданские суда в акватории Черного моря. Под удар попали два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

РФ ударила по турецкому судну возле Одесщины, пострадали члены экипажаРоссийские войска ночью ударили дронами по гражданскому судну ANT, которое направлялось из порта Одесской области в Турцию. На борту возник пожар, ранения получили двое членов экипажа.

По его словам, для атаки оккупанты использовали ударные беспилотники. Инцидент произошел во время прохождения судов по морскому маршруту, который обеспечивает экспорт и международное судоходство из украинских портов.

Кроме того, российская армия несколькими волнами атаковала южные районы Одесской области. В результате ударов повреждения получили гражданские объекты и элементы энергетической инфраструктуры.

«К счастью, пострадавших в результате этих атак нет. Соответствующие службы работают над устранением последствий», – написал Кипер.

Напомним, в ночь на среду, 10 июня, противник вновь атаковал Одессу, в результате чего зафиксированы попадания дронов в два жилых дома. Пострадали гражданские, в том числе двое детей.

А до этого российские войска нанесли удар по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарное задание в границах украинского морского коридора. В результате атаки есть пострадавшие.

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