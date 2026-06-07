Оккупанты ударили по Одессе и Черноморску, пострадал гражданский

Сегодня ночью, 7 июня, вражеские войска массированно атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области, в результате чего ранения получил житель областного центра.
Об этом сообщают Одесская ОВА и пресс-служба ГСЧС Украины.
Как отмечается, в Одессе в результате вражеской атаки произошло возгорание нежилого здания, в результате чего пострадал 41-летний мужчина, получив осколочные ранения.
При этом, по данным спасателей, в Черноморске были повреждены жилые дома, два грузовых автомобиля, газовая труба, а также здание на территории Спасо-Преображенского храма.
Также зафиксировали повреждения жилых домов на территории Черноморской общины.
Как известно, в ночь на субботу, 7 июня, российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 236 ударных беспилотников различных типов.
Напомним, российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.
Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.
Позже российская оккупационная армия сегодня, 6 июня, повторно атаковала Запорожье дронами. Новый вражеский удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки пострадали три человека, в частности, 10-летний ребенок.
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