В Одессе в результате российской атаки пострадали двое детей

Количество пострадавших в результате ночной российской атаки на Одессу возросло до трёх человек, среди них – двое детей.

Об этом сообщили в Одесской ОВА и ГСЧС.

Как отметили спасатели, во время атаки в 18-этажном доме часть беспилотника упала на балкон квартиры на 11-м этаже. В результате этого разрушена наружная стена лоджии, повреждены имущество, окна и фасад здания.

По другому адресу в 8-этажном жилом доме на 5-м этаже произошёл пожар в квартире, также частично разрушена наружная стена лоджии.

В результате атаки пострадали три человека. Ранее сообщалось о пострадавшей женщине, однако позже стало известно о двух детях 8 и 10 лет, у них острая реакция на стресс.

Напомним, в ночь на среду, 10 июня, противник вновь атаковал Одессу, в результате чего зафиксированы попадания дронов в два жилых дома. Ранее сообщалось об одной пострадавшей женщине.

А вечером во вторник, 9 июня, нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прозвучали в четырёх районах города.

Позже в Холодногорском районе Харькова было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в жилой дом, в результате чего пострадали как минимум трое гражданских. Также семь человек получили ранения во время удара по Вольнянску Запорожского района. Среди них есть малолетние дети.

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