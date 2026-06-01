Атака рф на Одессу: пятеро пострадавших, повреждены дома и инфраструктура

В результате двух ночных российских атак на Одессу пострадали пятеро человек. В городе повреждены жилые дома и инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

«По состоянию на 7:00 в результате двух ночных атак на город пострадали пятеро человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался», – говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены многоквартирные дома в разных районах города, административное здание и инфраструктура. По предварительным данным, выбито 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и восстановлению поврежденных зданий.

Напомним, российские войска ночью 1 июня атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом оказалась Одесса. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

А накануне российские военные нанесли удары по Днепру и Ровно. По данным местных властей, попадания зафиксированы по неработающему предприятию и складу. Также в Днепре в результате удара вражеского дрона полностью уничтожено отделение №1 «Новой почты». Здание выгорело дотла.

