Дроны ударили по Харькову и Одессе: есть попадания в жилые дома, пострадали люди

Российские войска ночью 1 июня атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом оказались Одесса и Харьков, зафиксированы попадания в жилые дома и пожары.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

В Одессе вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. В результате удара возник пожар на первом и втором этажах, которые впоследствии частично разрушены.

Повреждены фасад здания и балконы. Пожар уже удалось локализовать. Также зафиксировано возгорание нежилого двухэтажного здания.

По состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем, которому оказали медицинскую помощь на месте. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий атаки.

По данным руководителя ОВА Синегубова, в Харькове враг нанес удары по Основянскому району. Сообщалось о попадании в пятиэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что попали по гаражному кооперативу рядом с многоэтажками, там горят гаражи и автомобили.

Кроме этого, поступала информация о нескольких пострадавших в Основянском и Слободском районах, однако данные уточняются. Одна 34-летняя женщина уже получает медицинскую помощь.

Напомним, накануне российские военные нанесли удары по Днепру и Ровно. По данным местных властей, попадания зафиксировали по неработающему предприятию и складу.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что данные разведки о возможности массированного удара рф до сих пор остаются актуальными.

