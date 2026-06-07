Зеленский прибыл с рабочим визитом в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июня, прибыл в Великобританию с рабочим визитом, где проведет ряд важных международных встреч.

Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Глава государства отметил, что в Лондоне состоятся двусторонние переговоры с премьер-министром Киром Стармером, а также совместная встреча в формате E3 плюс Украина с участием лидеров Франции, Германии и Великобритании.

По словам Зеленского, команды сторон уже предварительно проработали повестку дня, поэтому теперь лидеры должны согласовать ключевые политические решения на самом высоком уровне. Основное внимание переговоров будет сосредоточено на вопросах обороны Украины, усиления противовоздушной обороны и расширения сотрудничества в рамках безопасности всей Европы.

Отдельно будут обсуждаться дипломатические перспективы завершения войны. Украинская сторона подчеркивает, что Европа должна быть непосредственно вовлечена в переговорные процессы и оставаться сильной в противостоянии российской агрессии.

Также на завтра запланирована встреча президента Украины с Его Величеством королем Чарльзом III.

Зеленский поблагодарил Великобританию и международных партнеров за поддержку Украины, подчеркнув, что совместные шаги союзников помогают усиливать оборону и давление на россию.

Ранее сообщалось, что Зеленский присоединится к саммиту G7 во Франции в конце июня.

Тем временем Европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией по завершению войны в Украине и привлечения путина к ним.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.