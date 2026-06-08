Европейские лидеры назвали условия мира для Украины: что предлагают Макрон, Мерц и Стармер

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским 7 июня. После переговоров они заявили о поддержке Украины и согласовали общие подходы к будущему завершению войны с россией.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое было обнародовано на сайте правительства Великобритании.

4 июня 2026, 01:42 Три страны Европы готовят план привлечения путина к переговорам с Украиной – СМИ Германия, Франция и Великобритания вместе с Украиной обсуждают возможность организации прямых переговоров с россией по завершению войны.

Европейские лидеры вновь подчеркнули, что никакие переговоры о мире не могут проходить без участия Украины. В процесс также должны быть вовлечены европейские партнеры и Соединенные Штаты.

Отдельно они отметили успехи украинских военных на фронте, в частности освобождение части территорий и эффективное использование дронов. В то же время резко осудили массированные ракетные и дроновые удары россии по украинским городам, а также случаи нарушения воздушного пространства стран НАТО.

Во время встречи стороны согласовали базовые условия, на которых может строиться будущий мир:

Полное прекращение огня – россия должна согласиться на немедленное и безусловное перемирие. Линия фронта как старт переговоров – фактическая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для диалога, но международные границы не могут изменяться силой. Украина также сама определяет свой курс безопасности. Гарантии безопасности для Украины – после прекращения боевых действий Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии безопасности, в частности возможное размещение международных сил. Замороженные российские активы – они будут оставаться под арестом до конца войны и выплаты компенсаций Украине. Европейская безопасность – любое будущее мирное соглашение должно учитывать интересы ЕС и НАТО, а решения будут приниматься только с согласия их членов.

Лидеры также обсудили будущие международные события, саммиты G7 и НАТО и встречи «коалиции желающих». Речь шла о новых пакетах военной помощи, увеличении производства вооружения, в частности средств ПВО и дальнобойного оружия.

Отдельно они договорились усиливать долгосрочное сотрудничество с украинским оборонным сектором и активнее использовать опыт Украины на поле боя.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с рабочим визитом, где провел ряд важных международных встреч.

В частности, он пообщался с британскими медиа и заявил, что может согласиться на заморозку линии фронта, если это даст старт завершению войны.

Ранее СМИ сообщали, что лидеры Германии, Франции и Великобритании ищут способы усадить путина за стол переговоров.

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