Российский диктатор владимир путин заявил, что страны Европейского Союза не могут выполнять роль посредников в переговорах по завершению войны против Украины, поскольку, по его словам, они непосредственно поддерживают одну из сторон конфликта.

Об этом он сказал во время встречи с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге, пишет Bloomberg.

23 мая 2026, 03:58 Европа ищет переговорщика для диалога с путиным, но до сих пор не знает, о чем с ним говорить – NYT ЕС обсуждает возможность назначения спецпредставителя для переговоров с россией относительно войны в Украине. В Брюсселе подчеркивают, что перед стартом диалога необходимо определить его содержание, условия и единую позицию стран Евросоюза.

Путин заявил, что посредничество предполагает нейтральность, которую, по его мнению, страны ЕС не соблюдают.

«Как могут Европейский Союз или отдельные страны ЕС быть посредниками, если они прямо помогают государству, с которым мы находимся в вооруженном конфликте?» – заявил он.

Вместо этого путин также снова заявил, что якобы имеет договоренность с президентом США Дональдом Трампом касательно «компромиссного мирного плана», который, по его словам, был достигнут во время саммита в Анкоридже. В то же время никаких официальных подтверждений существования такого соглашения со стороны США нет.

Путин утверждает, что Европа могла бы играть роль в процессе прекращения войны только путем политического влияния на Киев, а не через поставки оружия.

По словам путина, россия хочет, чтобы Украина согласилась на «компромиссы», которые включают территориальные требования по Донетчине, часть которой Москва не контролирует полностью.

Российский диктатор также снова заявил, что войска рф имеют продвижение на фронте, и пригрозил усилением ударов по Украине, в очередной раз упомянув об «Орешнике».

Напомним, ранее сообщалось, что страны ЕС, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможные форматы переговоров с россией и Украиной. Речь идет о потенциальной координации дипломатических усилий для запуска нового переговорного процесса.

На фоне этих сообщений украинский президент Владимир Зеленский также обратился к путину с открытым письмом, в котором призвал к прямым переговорам и определению четкой даты встречи. В Кремле тем временем заявили, что видели письмо, но путину его дадут прочитать позже.

Как известно, среди европейских стран продолжаются дискуссии относительно того, кто может представлять Европу в ходе возможных мирных переговоров по урегулированию войны в Украине. В частности, премьер Чехии Андрей Бабиш предложил кандидатуру канцлера Германии Фридриха Мерца.

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